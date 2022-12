Camera: Appendino (M5s), 'decreto Rave' è fumo negli occhi dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ieri pomeriggio il Movimento 5 Stelle è ininterrottamente in Aula per opporsi all’obbrobrio del 'decreto Rave' che in realtà con i rave party ha poco o nulla a che fare. Non vogliamo essere complici di questo fumo negli occhi dei cittadini, perché le norme per affrontare la questione rave esistono già e questo governo inventa l’inesistente emergenza per nascondere il fatto di essere diviso al suo interno su tutto. Lo scrive su Facebook la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino. "Non vogliamo essere complici di corrotti e mafiosi, perché questo decreto abbassa le difese contro la corruzione proprio mentre imperversano gli scandali sulle mazzette in Europa e mentre stiamo immettendo nel sistema economico oltre 200 miliardi del Pnrr. Non vogliamo essere complici del reintegro dei medici no vax, perché non possiamo mettere sullo stesso piano chi ha pensato al bene comune facendo anche dei sacrifici e chi non ha rispettato le regole. Mi chiedo in quale Italia viva questo Governo per pensare che questi siano i problemi più stringenti e questo sia il modo di affrontarli. Una risposta ce l’ho: sicuramente non è la stessa Italia in cui vivo io", conclude Appendino. (Rpi)