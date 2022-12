Ischia: campagna Enit per il rilancio turistico dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte da Ischia la campagna internazionale che porta in tour le bellezze italiane nel mondo. #ThisisIschia, la campagna di Ministero del Turismo e Enit che andrà da gennaio ad aprile 2022 nei principali hub italiani e internazionali con un'attenzione ai Paesi da cui proviene il maggior numero di turisti interessati all'Italia quali Germania, Uk, Usa, Francia, Spagna e Benelux, vede il coinvolgimento degli eroi locali, cittadini, soccorritori e operatori duramente colpiti dalla frana dello scorso novembre. Il messaggio centrale dell'iniziativa promozionale è che si può tornare a godere delle bellezze dell'isola verde che farà da apripista anche a campagne più ampie declinate in seguito anche su varie regioni nostrane per creare un fil rouge di promozione univoca della Penisola. Sarà una campagna attiva sia sui canali digital, che print nonché out of home e coinvolgerà proprio tutti gli appassionati dell'isola e dell'Italia. Inoltre influencer internazionali e guide turistiche racconteranno l'isola attraverso narrazioni della straordinaria quotidianità che si svolge sull'isola. (segue) (Ren)