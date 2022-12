Ischia: campagna Enit per il rilancio turistico dell'isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enit inoltre porterà Ischia nelle maggiori fiere internazionali insieme all'Agenzia nazionale del Turismo per rafforzare il brand dell'isola. Italiani e stranieri potranno condividere i propri scatti autografati dell'isola che saranno rilanciati con l'hashtag dedicato e gli strumenti messi a disposizione dalla campagna realizzata da Enit per il Ministero del Turismo. Inoltre una landing page dedicata consentirà di scegliere il proprio tour virtuale di Ischia in tempo reale e condividerla con utenti online. "Enit e il Ministero del Turismo ci sono. Abbiamo messo in piedi una campagna in tempi record nata dal confronto con gli operatori. In questo senso la presenza del ministro Daniela Santanché ad Ischia è stato un segnale di concretezza e vicinanza. Le cose belle, così come i luoghi belli, richiedono attenzione. Ci prenderemo cura dell'isola verde che non sarà lasciata a sé stessa. Enit farà la sua parte in termini di promozione nazionale e internazionale alimentando il desiderio di sperimentare una vacanza in una delle perle del golfo di Napoli amata in tutto il mondo. E' fondamentale mantenere vivo il canale di comunicazione, supporto e valorizzazione e l'Agenzia Nazionale del Turismo lo farà anche attraverso le sue 28 sedi all' estero per restituire l'immagine migliore e più fedele di un'isola che pulsa di meraviglie che vanno prima di tutto tutelate. Un modo anche per stimolare le istituzioni a non abbassare la guardia per rimarginare anche le ferite più profonde che hanno colpito l'isola" ha dichiarato il Ceo Enit Ivana Jelinic. "Da oltre 100 anni Enit è vicina ai territori e quando - come ora - la mission si fa ancora più delicata, perché la promozione coinvolge località complesse, ci preme essere ancora più scientifici e straordinari nell' approccio e nella programmazione", ha concluso il Consigliere Enit Sandro Pappalardo. (Ren)