Covid: 35 ricoverati in terapia intensiva, a Milano 892 nuovi casi

- Secondo il settimanale bollettino rilasciato da Regione Lombardia in merito alla diffusione del Covid-19 sono 35 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1.165 quelli ricoverati negli altri reparti, su un totale di positivo da inizio pandemia pari a 4.059.723. Questi i dati aggiornati al 29 dicembre. Di seguito l'incremento dei casi positivi per provincia tra la giornata di ieri, giovedì 29 dicembre, rispetto a quella precedente (mercoledì 28 dicembre). In provincia di Milano sono 892 di cui 329 a Milano Città. Seguono le restanti province: Brescia (381); Monza e Brianza (272), Varese (250); Bergamo (199); Mantova (193); Como (171); Pavia (165); Cremona (147); Lodi (85); Lecco (80); Sondrio (28).(Rem)