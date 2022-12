Quirinale: Mattarella ricorda giovani iraniane, donne afgane e ragazzi russi che lottano per libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace e la forza della libertà “è qualcosa che è radicato nel cuore delle donne e degli uomini. Ancor più forte nelle nuove generazioni: lo testimoniano le giovani dell’Iran, con il loro coraggio. Le donne afghane che lottano per la loro libertà. Quei ragazzi russi, che sfidano la repressione per dire il loro no alla guerra”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso del consueto messaggio di fine anno agli italiani. (Rin)