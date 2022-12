Vino: il 14 gennaio a Salerno la presentazione nazionale della Guida Bio 2023 di Antonio Stanzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guida traccia un itinerario d'eccellenza che si snoda da Nord a Sud, attraverso tutte le regioni d'Italia, con aperture anche internazionali con l'inclusione dell'Istria. Un volume che viene così a configurarsi come una preziosa mappatura che diventa strumento imprescindibile per tutti gli appassionati e i "winelover", per orientarsi alla ricerca di prodotti di qualità, garantiti: interessati, quindi, a "sfogliare" una guida capace di condurlo in massima sicurezza nella scelta di prodotti al 100% biologici. "Guida Bio nasce con l'intento di valorizzare le scelte green ed ecosostenibili del mondo enologico e di altri comparti della produzione agricola – ha sottolineato Antonio Stanzione, direttore e ideatore di Guida Bio, curatore sezione Vino - L'agricoltura biologica è una sfida difficile, ma è anche un percorso di responsabilità nella produzione dei beni e nella salvaguardia delle opportunità delle generazioni future, di sostenibilità ambientale e dei processi di lavorazione. Oggi sempre più produttori sono coinvolti in questo mondo, spinti da motivazioni di carattere ambientale, sociale e di tutela del consumatore, attore sempre più attento alla provenienza delle materie prime, alla certificazione d'origine e alla qualità dei procedimenti di trasformazione di queste. Bio è scelta di consapevolezza, etica, lungimiranza, rispetto e qualità". (segue) (Ren)