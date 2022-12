Vino: il 14 gennaio a Salerno la presentazione nazionale della Guida Bio 2023 di Antonio Stanzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Guida Bio 2023 a cura di Antonio Stanzione è una pubblicazione innovativa e interessante in quanto intercetta un settore, come quello del biologico, importante nel momento che stiamo vivendo legato alla transizione ecologica", ha sottolineato la Casa Editrice campana Edizioni dell'Ippogrifo che, fin dal 1997, si occupa di enogastronomia e non solo, punto di riferimento del settore. "Guida Bio è l'unica guida nazionale dedicata esclusivamente ai prodotti derivanti da agricoltura biologica. Una particolare attenzione è stata posta non solo alla qualità ma anche all'estetica, con la premiazione dell'etichetta più accattivante. Il nostro è un progetto di divulgazione e promozione del biologico italiano. In questo modo, ci impegniamo ad offrire il nostro sostegno", ha concluso l'autore. (segue) (Ren)