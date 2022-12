Napoli: scelta l'associazione che gestirà insieme al comune il nuovo centro giovanile in via Menzinger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata scelta l'associazione che gestirà insieme al comune di Napoli il nuovo Centro Giovanile in via Menzinger al Vomero. La commissione ha individuato nella proposta dell'Agenzia di Promozione Giovani, quella più vicina ai risultati attesi. Il progetto di Apg si è focalizzato su diversi aspetti quali:favorire il confronto tra i giovani; offrire opportunità di accrescimento delle loro competenze per essere innovatori e agenti di cambiamento all'interno della società; partecipare costruttivamente al dibattito con le istituzioni pubbliche e gli altri soggetti privati coinvolti per sviluppare politiche pubbliche che, direttamente o indirettamente, influiscano sulla crescita delle giovani generazioni e dell'associazionismo giovanile. (segue) (Ren)