Ischia: Coldiretti Lombardia dona 250 panettoni alle famiglie sfollate

- Non si ferma la macchina della solidarietà a sostegno degli sfollati di Casamicciola, il comune dell'isola d'Ischia colpito dall'alluvione di novembre. Sono stati consegnati questa mattina nella parrocchia di Santa Maria Maddalena duecentocinquanta panettoni, donati da Coldiretti Lombardia. Un dono simbolico per mantenere viva l'attenzione verso le famiglie ischitane colpite dalla frana omicida. La federazione regionale lombarda ha inviato un'edizione speciale del "panettone degli alpini", custodita da una confezione commemorativa del 150° anniversario del corpo, che è stato festeggiato lo scorso 15 ottobre a Napoli. Anche la Lombardia, come la gran parte del territorio italiano, vive la spada di Damocle del dissesto idrogeologico. Secondo un’analisi Coldiretti su dati Ispra, oltre 4 comuni lombardi su 5, l’84,6% del totale, hanno aree a rischio. I panettoni sono stati consegnati nelle mani di don Gino Ballirano, parroco di Casamicciola, alla presenza di una delegazione di agricoltori ischitani, guidati dal presidente di Coldiretti Napoli, Andrea D'Ambra. La parrocchia è un simbolo della storia tormentata di Casamicciola. La chiesa, infatti, fu costruita dopo il terribile terremoto del 1883, in cui il comune venne totalmente distrutto. La Coldiretti Campania ha espresso i più sentiti ringraziamenti alla federazione della Coldiretti Lombardia per la sensibilità e l'attenzione verso un'isola amata e apprezzata in tutto il mondo, che adesso ha voglia di rinascere. (Ren)