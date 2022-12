Vino: il 14 gennaio a Salerno la presentazione nazionale della Guida Bio 2023 di Antonio Stanzione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume è suddiviso in 20 capitoli, uno per ogni regione italiana, eccezion fatta per Friuli Venezia Giulia e Istria che vede vini e aziende provenienti anche dal territorio istriano oltreconfine. In ogni regione sono stati selezionati e inseriti i produttori in ordine alfabetico di azienda, per ogni cantina sono stati indicati i dati di contatto, una sintetica descrizione aziendale, una breve degustazione dei vini completa di punteggio e prezzo. I vini presenti nella guida sono stati degustati e recensiti tutti rigorosamente alla cieca dalle varie commissioni regionali. La valutazione prevede un punteggio da 2 a 5 foglie. È stata, inoltre, assegnata la foglia d'oro, una menzione speciale per i vini che si sono distinti per eleganza, qualità e specificità. (Ren)