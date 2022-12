Napoli: scelta l'associazione che gestirà insieme al comune il nuovo centro giovanile in via Menzinger (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente nasce nella Municipalità 5 il primo Centro Giovanile del territorio, un luogo di socialità e creatività, un vero e proprio laboratorio multidisciplinare dedicato ai giovani – ha dichiarato la presidente della quinta Municipalità Clementina Cozzolino - esprimo la mia soddisfazione per l'ampia partecipazione delle associazioni all'avviso pubblico del Comune di Napoli e per la sinergia istituzionale tra Municipalità 5 e l'assessore Chiara Marciani. Grazie a questa importante collaborazione istituzionale finalmente nel 2023 apre al territorio il centro polifunzionale i cui lavori, ci tengo a ricordarlo, erano stati ultimati nell'anno 2018". "A conclusione del bando - ha spiegato il presidente della Commissione Giovani Luigi Musto – con grande soddisfazione possiamo assegnare la riapertura della "Casa della Socialita" nel cuore del quartiere Vomero-Arenella. Dopo le lungaggini burocratiche e i vari problemi susseguitisi negli anni precedenti al nostro insediamento, credo di poter affermare che questo sia ancora una volta un traguardo del "fare" dell'Amministrazione Manfredi. Restituire alla cittadinanza uno spazio importante nel cuore dei quartieri collinari è un ulteriore segnale di rinascita di cui andar fieri, soprattutto per i nostri giovani ai quali guardiamo sempre con interesse maggiore. Sono loro in primis il futuro di Napoli". (segue) (Ren)