Napoli: via libera del consiglio comunale a debiti fuori bilancio

- Nell'ultima seduta dell'anno il consiglio comunale di Napoli ha approvato varie delibere relative a debiti fuori bilancio maturati nel corso dell'anno. Le delibere sono state approvate a maggioranza. Sì dell'aula anche alla variazione di bilancio per l'incremento di capitoli di entrata e di spesa e per l'utilizzo dell'avanzo vincolato per consentire la realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano nell'area del depuratore di Napoli est in via De Roberto. Si dell'assemblea cittadina anche alla variazione di bilancio per un importo pari a 92.133,14 euro da destinare all'adeguamento prezzi per il completamento dei lavori per la realizzazione del sistema fognario afferente la collina dei Camaldoli e anche alla variazione di bilancio per i lavori di sistemazione della rete fognaria nell'ambito degli interventi di risanamento ambientale, igienico sanitario e idrogeologico del Vallone San Rocco II Lotto. Rinviata al prossimo Consiglio comunale la delibera per l'istituzione del Forum dei Giovani. Respinto dall'aula l'odg presentato dal gruppo di Forza Italia sull'azzeramento dei vertici delle partecipate comunali e la correlazione delle retribuzioni dei nuovi membri dei Cda e degli amministratori delle partecipate comunali ai risultati. Approvato invece l'odg presentato dal presidente del Consiglio comunale, Vincenza Amato, del presidente della Commissione cultura, Luigi Carbone, e del presidente della Commissione statuto, Sergio D'Angelo per un Patto d'amicizia con il popolo Saharawi. (Ren)