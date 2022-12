Energia: spagnola Opdenergy finanzierà progetto a Benevento per 16,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore indipendente spagnolo di energia rinnovabile Opdenergy ha firmato il finanziamento per il suo nuovo progetto da 24 megawatt (MW) a La Francesca, in provincia di Benevento, per 16,5 milioni di euro. Secondo quanto riferito in un comunicato, il progetto è attualmente in fase di costruzione e si stima che produrrà più di 38 gigawattora (GW) di energia rinnovabile all'anno, una cifra equivalente al consumo di 11 mila abitazioni. Opdenergy consolida la sua presenza nel mercato italiano dove ha installato i suoi primi impianti di generazione di energia nel 2010 e con oltre 1 GW di progetti in fase di sviluppo. (Spm)