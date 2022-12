Centrodestra: Caldoro, i liberali e riformisti in campo per battaglie Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rilanciamo la comunità dei liberali e riformisti del nuovo Psi, cofondatore del Pdl, e nel nuovo nome e simbolo questa sfida sarà più chiara". Così Stefano Caldoro, presidente del Nuovo Psi, a margine di una iniziativa a Napoli. "Restiamo - ha detto - dove siamo dal 1994, nel campo delle libertà e di quelli che vogliono e realizzano le Riforme. È per questo che rinnoviamo l'impegno nella coalizione di centrodestra. Con il premier Giorgia Meloni sulla riforma della Giustizia, sul presidenzialismo e su tanti altri temi c'è totale sintonia. Il Presidente del Consiglio sta dimostrando notevole capacità di governo e di leadership politica che merita il più convinto sostegno". "Ci saremo - ha sottolineato- e proveremo ad essere seme per promuovere un processo di unità della colazione, il modello per il futuro resta quello dei partiti americani. Ci vorrà tempo ma è necessario che qualcuno ne parli". Sul futuro della formazione socialista Caldoro ha detto "abbiamo avviato la campagna di adesioni su tre temi che sono anche il bagaglio storico dei riformisti: presidenzialismo, garantismo e rassemblement unico. La nostra sarà una comunità moderna, snella. Chi vorrà esserci potrà farlo garantendo impegno o aderendo a singole battaglie". Sollecitato su Forza Italia ha concluso "Non si sono più le ragioni per continuare nel rapporto federativo. Forza Italia ha scelto una posizione solo difensiva, chiusa in una limitata classe dirigente interna, abbandonando tra l'altro il Sud, storico bacino elettorale. Berlusconi rimane un un leader che merita rispetto e stima ma è cambiata la prospettiva del suo partito che esclude e non include" (Ren)