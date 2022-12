Governo: Amatruda (Il Pezzo Impertinente), su Giustizia e Presidenzialismo per i socialisti tempo di riflessione con Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presidenzialismo e riforma della giustizia, con la separazione delle carriere e con un blocco all'uso spregiudicato delle intercettazioni, sono alcuni dei temi posti dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno". Lo ha scritto Gaetano Amatruda, direttore de 'Il Pezzo Impertinente'. "La comunità del garofano rosso, quella dei riformisti che hanno scelto il garantismo e le liberta, ha il dovere di promuovere una riflessione. Sono temi – ha ricordato - che erano nell'agenda del Psi di Bettino Craxi, sono nel dna dei socialisti". "Sono temi osteggiati dalla sinistra, campi di gioco non praticabili per il Partito Democratico che si avvia alla stagione congressuale su basi programmatiche legittime ma diametralmente opposte. Su questi nuovi scenari nuove dovranno essere le risposte dei socialisti italiani che, soprattutto su questi temi, non possono rimanere a guardare", ha concluso. (Ren)