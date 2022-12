Campania: De Luca a tutto campo, sforzo enorme della Regione. Male governo su sanità e sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un Vincenzo De Luca a tutto campo, come sempre, quello intervenuto questa mattina a Palazzo Santa Lucia, sede della giunta regionale della Campania, in occasione della conferenza stampa di fine anno e della presentazione dell'annuario della Regione "Un anno per la Campania", libro di foto e racconti su quanto realizzato dall'ente, in materia di ambiente, trasporti, sanità, cultura, formazione e turismo. Il governatore ha rivendicato "lo sforzo enorme" fatto dalla sua giunta, sottolineando che "la rivoluzione vera non è quella delle parole. La rivoluzione vera è cambiare nei fatti la realtà" e che "solo chi ha avuto a che fare con la pubblica amministrazione sa lo sforzo enorme che ci vuole per fare le cose", ha aggiunto. De Luca si è soffermato in particolare sui risultati ottenuti nel 2022 nell'ambito del trasporto pubblico, ricordando, tra l'altro, che il programma regionale "prevede l'acquisto di 1600 autobus nuovi con un investimento di 400 milioni di euro. Già ne abbiamo consegnati oltre 900 alle varie aziende"; sulle prospettive positive legate al comparto rifiuti, in relazione al quale ha ipotizzato di "eliminare del tutto la sanzione europea" entro il 2023; su quanto realizzato nella sanità. Il presidente della Regione Campania ha anche annunciato "un altro concorso per assumere cinquemila giovani negli enti locali", invitando i comuni a far pervenire al più presto agli uffici regionali il fabbisogno delle piante organiche. (segue) (Ren)