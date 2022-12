Campania: De Luca a tutto campo, sforzo enorme della Regione. Male governo su sanità e sud (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alla tragica alluvione di Ischia, Vincenzo De Luca ha sollecitato il governo ad assumere decisioni concrete. Dopo aver ricordato che per ora sono stati stanziati 2 milioni dall'amministrazione centrale e 4 da quella regionale, il governatore ha chiesto altre risorse: "Parliamo di decine di milioni di euro necessari - ha detto De Luca - oggi stiamo affrontando la prima emergenza, la messa in sicurezza di quel pezzo del territorio, poi c'è il problema generale del piano di ricostruzione di Ischia, che non può non prevedere una monetizzazione. Dobbiamo dire senza esitazione che le abitazioni collocate in aree idrogeologicamente pericolose vanno demolite, ma mi rendo conto che è necessario dare un'alternativa anche economica alle famiglie". De Luca si è dichiarato pronto ad una collaborazione fattiva col governo, ma ha anche stigmatizzato il venir meno dell'attenzione mediatica e politica sulla situazione di Ischia, da lui prevista, e l'atteggiamento dei media tesi ad enfatizzare solo le cattive notizie, quando si tratta della Campania, sottovalutando quelle positive, come la reattività dimostrata dalla protezione civile regionale capace di mobilitare, all'indomani dell'alluvione, 250 elementi prontamente dispiegati sul teatro delle operazioni di soccorso. (segue) (Ren)