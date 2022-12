Carceri: l'architetto Burdese, poca attenzione verso architettura carceraria in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole di architettura e l’editoria specializzata non si interessano di carceri perché il mercato è decisamente limitato. In Italia non si costruiscono carceri come altri edifici pubblici: la costruzione di un carcere nel nostro Paese avviene in 10-15 anni. Lo ha affermato ad ‘Agenzia Nova’ Cesare Burdese, architetto ed ex componente della Commissione Architettura Penitenziaria del Ministero a margine della presentazione del VII Dossier sugli spazi del carcere contemporaneo, che si è svolta oggi nella Sala Bandiere del Consiglio regionale del Piemonte. "A ciò si aggiunge la difficoltà a rapportarsi con un'amministrazione, quella penitenziaria, molto rigida, burocratica e anche legata a schemi e concetti spaziali legati al passato. E’ assordante il silenzio della cultura architettonica sui temi del carcerario. Si sta parlando di edilizia penitenziaria e stato delle carceri, ma le voci che emergono sul tema architettonico sono poche perché non c’è interesse", ha concluso Burdese.(Rpi)