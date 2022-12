Pnrr: 6,5 milioni al Centro agroalimentare di Napoli per efficientamento energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro agroalimentare di Napoli si posiziona al sesto posto - prima di Milano, Torino, Roma e Firenze - con i progetti Pnrr in materia di efficientamento energetico, digitalizzazione e transizione ecologica che saranno interamente finanziati per circa sei milioni e mezzo di euro. E' l'esito della graduatoria pubblicata con decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per l'accesso alle agevolazioni destinate ai mercati agroalimentari all'ingrosso nell'ambito della Misura M2C1 - Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo". Il progetto del Caan, primo nel Sud Italia, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 3.125 kWp che sarà realizzato sui lastrici solari degli edifici del Centro e sulla volta della galleria del mercato ortofrutticolo a copertura di tutti gli spazi liberi. È prevista, inoltre, l'installazione di pannelli fotovoltaici su nuove pensiline metalliche da realizzare nei piazzali destinati a parcheggi. L'impianto, che produrrà 3.750.000 kWh annui sufficienti a coprire circa il 50% del fabbisogno energetico, arrecherà notevoli benefici in termini di efficientamento e di riduzione dei costi. Sono previsti interventi anche per il rifacimento della rete telematica e la rilevazione centralizzata dei consumi elettrici dei locatari. (segue) (Ren)