Vino: il 14 gennaio a Salerno la presentazione nazionale della Guida Bio 2023 di Antonio Stanzione (3)

- La Guida Bio 2023 ripercorre le esperienze di chi ha deciso di intraprendere questa strada, con ampie recensioni di prodotti e aziende che hanno deciso di aderire a rigidi disciplinari di certificazione. Un progetto di divulgazione e promozione della viticoltura biologica e sostenibile, concepita con l'idea di preservare la natura e rispettare la salute del consumatore. Non solo profumi, caratteristiche sensoriali organolettiche, perchè la Guida permette al lettore di entrare nell'esperienza delle aziende, di penetrare nel loro vissuto, immedesimandosi nel loro mondo fatto di scelte molto coraggiose, di valorizzazione del territorio, di tradizioni legate alla sostenibilità ambientale e alla continua ricerca dell'eccellenza. "È il primo atlante del vino biologico in Italia. Una buona prassi da diffondere anche in Europa", così Paolo De Castro scrive nella prefazione del volume. (segue) (Ren)