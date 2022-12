Napoli: domani seconda giornata di eventi e spettacoli per il Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 30 dicembre continua la quattro giorni del Capodanno a Napoli. Tre gli eventi in programma, che inizieranno sin dal mattino, ci sono: ore 10:00 presso la Casa Circondariale per Minori di Nisida (evento dedicato esclusivamente ai ragazzi ospiti del carcere) That's Napoli Live Show, il Castello Musicante presso cortile del maschio Angioino (ingresso libero dalle ore 10 alle ore 20) e la chiusura serale a Piazza Plebiscito, con inizio ore 21 ad ingresso libero, con il concerto di Rkomi. (Ren)