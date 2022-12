Napoli: scelta l'associazione che gestirà insieme al comune il nuovo centro giovanile in via Menzinger (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La grande partecipazione all'avviso è un segnale della grande voglia di partecipazione dei giovani alla vita pubblica della nostra città – ha sottolineato l'assessore ai Giovani del comune di Napoli Chiara Marciani - Con il Centro Giovanile di via Menzinger avviamo un percorso significativo in tal senso, per fornire alle ragazze e ai ragazzi di Napoli luoghi fisici di aggregazione dove poter esprimere le proprie potenzialità. Nelle prossime settimane continueremo ad operare in tal senso per animare e rafforzare la rete dei centri giovanili della città di Napoli". (Ren)