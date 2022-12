Napoli: Maresca, costi aumentati per il biodigestore di Ponticelli. Pessima gestione della vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cattive notizie dal Consiglio comunale. I costi del biodigestore di Ponticelli sono lievitati di 11milioni di euro, cioè di oltre il 40%. Il caro prezzi delle materie prime non giustifica in alcun modo questo aumento spropositato. Delle due l'una o era assolutamente sbagliata la valutazione della prima base d'asta, non a caso andata deserta; o ora si sta aumentando a dismisura l'offerta nella speranza di avere ditte che possano ritenere vantaggioso il lavoro. In entrambi i casi siamo di fronte ad una vicenda gestita malissimo. Ed è solo l'inizio. Nel frattempo la città è una pattumiera a cielo aperto, con i servizi minimi essenziali che non sono garantiti neanche in questi giorni di festa". Così in una nota Catello Maresca, consigliere comunale di opposizione, intervenuto nel corso della seduta odierna del consiglio in via Verdi.(Ren)