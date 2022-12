Pnrr: 6,5 milioni al Centro agroalimentare di Napoli per efficientamento energetico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una buona notizia il finanziamento Pnrr su un progetto del Caan. Si potrà provvedere ad efficientamento energetico e digitalizzazione per migliorare la qualità dell'organizzazione del grande centro agroalimentare. Come Comune siamo impegnati a fare tutte le azioni necessarie per rafforzare e rilanciare il Caan". Così l'assessore alle Attività Produttive del comune di Napoli, Teresa Armato. "Benché fossi convinto della bontà della proposta progettuale presentata, incentrata sugli obiettivi di efficientamento energetico, digitalizzazione e transizione ecologica, lo straordinario risultato conseguito – ha affermato il presidente Caan Carmine Giordano – va oltre le nostre più rosee aspettative. Arrivare al sesto posto ed essere il primo progetto del Sud Italia ci gratifica degli sforzi e l'impegno profusi, ma al tempo stesso ci responsabilizza ancor di più rispetto al lavoro che adesso ci attende per assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie e la tempestiva realizzazione degli interventi". (Ren)