© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Governo: conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Copertura e servizio d’insieme. Lancio intorno alle 15.- Salute: informativa al Senato del ministro Orazio Schillaci sulla situazione Covid. Copertura e servizio d’insieme. Lancio intorno alle 17:30.- Campania: conferenza stampa di fine anno del presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Copertura e servizio d'insieme. Lancio intorno alle 15.- Israele: nuovo governo guidato da Benjamin Netanyahu in parlamento oggi per ottenere la fiducia. Copertura dell'evento e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 16.- Roma: l'arresto di sei persone legate al clan Moccia e protagoniste di un commando punitivo in un bar di Tor Bella Monaca fa tornare alla ribalta l'impegno civico contro la criminalità, in cui spesso le donne romane si contraddistiguono per il coraggio. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16:30.- Capodanno: le prenotazioni negli hotel e nelle strutture ricettive di Roma, secondo i i dati dell'Ente bilaterale turismo, ammontano a 610 mila persone nel periodo tra il 29 dicembre al 2 gennaio. I locali della Capitale si preparano ad accoglierli. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18:30.(Rin)