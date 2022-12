Campania: De Luca, entro il prossimo anno vogliamo eliminare la sanzione europea su gestione rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro il 2023 contiamo di eliminare del tutto la sanzione europea". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della conferenza stampa di fine anno a Palazzo Santa Lucia. Facendo riferimento alla sanzione comminata all'Italia per la gestione dei rifiuti in Campania, il governatore ha precisato che "oggi dovrebbe partire la richiesta del governo italiano all'Europa di eliminare un altro terzo della sanzione europea, che è di 120mila euro al giorno per infrazione ambientale. L'abbiamo già ridotta di un terzo e, avendo completato gli impianti per il trattamento delle ecoballe, possiamo chiederne la rimozione di un altro terzo". "Bisogna accelerare sugli impianti di compostaggio - ha aggiunto De Luca - per rendere pienamente autonoma la Campania per il ciclo dei rifiuti". (Ren)