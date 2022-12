Governo: Covid, Russia e Ucraina e energia al centro della conferenza stampa di Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Covid al conflitto tra Russia e Ucraina, dal dossier energetico a alle proteste in Iran passando per la rete nazionale delle telecomunicazioni e il Pnrr. E' stata una conferenza stampa a tutto campo quella tenuta dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della fine dell'anno. Il presidente ha evidenziato come la situazione Covid sia sotto controllo nel nostro Paese grazie all'immediato intervento del governo: "Ci siamo mossi immediatamente ma contro il Covid penso siano utili i controlli, i tamponi, le mascherine” ha sottolineato il presidente aggiungendo quanto sia importante "lavorare sulla responsabilizzazione dei cittadini piuttosto che sulla coercizione”. Una situazione sotto controllo anche alla luce dei primi dati disponibili grazie al sequenziamento dei casi di soggetti provenienti dalla Cina: "15 persone presentano la variante Omicron" che già circola in Italia. Non solo coronavirus. Ampio il passaggio del capo dell'esecutivo sul Pnrr e sulla precedente guida del governo: "Sono contenta che l’Italia abbia raggiunto tutti i 55 obiettivi previsti per il 2023. Quando siamo arrivati di obiettivi ne erano stati conseguiti 25, la staffetta con il governo Draghi ha funzionato". (segue) (Rin)