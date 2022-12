Fisco: De Lise (commercialisti), estinzione reati non fraudolenti strategica per obiettivi della tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'introduzione di misure di estinzione dell'azione penale per condotta riparatoria, relativamente a fattispecie non fraudolente, per i contribuenti che si avvalgono delle definizioni agevolate previste dalla "tregua fiscale", sarebbe strategica e in linea con gli obiettivi che il Governo si pone con la tregua. Il provvedimento, nonostante la richiesta del Consiglio nazionale dei commercialisti, non è stato inserito nella Legge di Bilancio; l'auspicio è che venga ricollocato in una legge successiva". Lo ha affermato Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. "Il Paese attraversa un momento importante, di grandi riforme: non può farsi sfuggire l'occasione di andare finalmente verso un fisco più semplice e verso la normalizzazione dei rapporti tra fisco e contribuente", ha spiegato De Lise. "La tregua fiscale inserita nella legge di Bilancio in via di approvazione va nella direzione corretta, che punta anche a una ricostruzione della fiducia dei contribuenti verso lo Stato, oggi ai minimi storici". Per il presidente dei giovani commercialisti è giusto semplificare, dunque, "anche per consentire a chi è in difficoltà di rispettare i termini di scadenze fiscali che altrimenti non potrebbero essere rispettate. Proporre modalità agevolate nel tempo e nelle condizioni significa garantire gettito allo Stato e mettere i cittadini nella condizione di ripartire in modo dignitoso. (segue) (Ren)