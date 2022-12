Fisco: De Lise (commercialisti), estinzione reati non fraudolenti strategica per obiettivi della tregua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federico Giotti, consigliere nazionale dell'Ungdcec, ha evidenziato come la frequenza con cui negli anni sono stati riproposti provvedimenti simili spinge ad una riflessione su due fronti: "Da un lato questi provvedimenti devono prevedere un orizzonte temporale adeguato per permettere ai contribuenti in difficoltà di beneficiarne. Dall'altro ci pare necessario che lo Stato si faccia promotore di un'opera di educazione dei cittadini alla gestione della finanza personale, perché accanto a casi indubbiamente sfortunati in cui il sovraindebitamento nasce da circostanze imprevedibili, di salute o di lavoro, che impattano ad esempio sul reddito disponibile, ve ne sono altri in cui lo stesso è causato anche da una scarsa educazione finanziaria del contribuente. A questo fine la categoria dei dottori commercialisti può dare un importante supporto al tessuto economico e sociale del Paese". (Ren)