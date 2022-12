© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mattina del sabato dopo l'alluvione di Ischia noi eravamo lì con 250 uomini della nostra Protezione Civile. La Campania fa notizia solo per le cattive notizie, non per le eccellenze. Anche in futuro sarà così, non fatevi illusioni". Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca durante la conferenza stampa di fine anno. (Ren)