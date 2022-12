Covid: De Luca, prudenza senza drammatizzare. C'è pericolo quindi tamponi a Capodichino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guardiamo oggi alla nuova situazione del covid con attenzione e prudenza, senza drammatizzazioni, ma con la consapevolezza che un pericolo c'è, legato al fatto che nessuno è in grado di sapere se in Cina si sono manifestate varianti Covid sconosciute in Europa". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della presentazione della conferenza stampa di fine anno a Palazzo Santa Lucia. "I cinesi - ha sottolineato De Luca - non forniscono informazioni e questo complica la situazione. Per adesso sappiamo che abbiamo in Cina 250 milioni di contagiati e 5mila morti al giorno e sappiamo che nei voli provenienti direttamente dalla Cina in Italia, penso agli aeroporti di Malpensa e Fiumicino visto che a Capodichino non atterrano voli diretti dalla Cina, la metà delle persone controllate è risultata positiva al Covid. Per questo dobbiamo stare attenti, è obbligatorio il tampone a Capodichino perché arrivano spesso viaggiatori da Francia, Germania, Spagna che provengono dalla Cina. Dobbiamo tenere gli occhi aperti ed essere prudenti". (Ren)