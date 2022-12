Governo: Covid, Russia e Ucraina e energia al centro della conferenza stampa di Meloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi caldi le telecomunicazioni, l'energia, la guerra tra Russia e Ucraina. Rispondendo a una domanda di "Agenzia Nova" sul controllo della rete di telecomunicazioni, il presidente ha spiegato: "Confermo che il governo ha il duplice obiettivo di assumere il controllo della rete e di lavorare il più possibile per mantenere i livelli occupazionali. Queste sono le due grandi questioni che ci interessano perché il resto lo lasciamo alla dinamica libera del mercato. Su come ci si arrivi mi consenta di essere prudente”. L’energia offre un’occasione all’Africa, all’Europa di tornare a essere presente nel continente, e all’Italia di svolgere un ruolo di capofila di una nuova strategia, ha spiegato Meloni che ha aggiunto: "L’Europa ha arretrato nei confronti di tutti: Cina, Russia, Turchia. Noi come Italia siamo in una posizione privilegiata: i gasdotti del Mediterraneo orientale arrivano tutti da noi e abbiamo appena sbloccato un progetto da 300 milioni di euro in collaborazione con Terna per collegare l’Italia alla Tunisia. L’Italia può essere la porta d’ingresso in Europa dell’energia prodotta in Africa". Meloni ha poi affrontato il tema dei rapporti con la Russia definendoli "solidi, antichi ed è la ragione per cui ho difesa la scelta del Teatro La Scala di Milano di dedicare la sua prima a un’opera russa. Non credo che le scelte del governo russo debbano ricadere sul popolo russo”, ha detto. “Tuttavia tali scelte ci sono e sono scelte che hanno ricadute che, se la comunità internazionale dovesse accettare, farebbero ricadere l’intero castello di sicurezza che abbiamo”, ha detto Meloni precisando che “Il principio che la Russia vuole far passare con l’invasione dell’Ucraina è poco conveniente per tutti, ovvero che chi è più forte militarmente può invadere il vicino. Questo per l’Italia è inaccettabile” ha detto. Il presidente del Consiglio ha anche annunciato che si recherà a Kiev entro la fine di febbraio, prima dell’anniversario dell’invasione del 24 febbraio. (segue) (Rin)