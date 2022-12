Autonomia: De Luca, difficilmente la legge sarà pronta entro il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo sia complicato che in un anno si possano fissare i Lep, come da accordo con il ministro Calderoli, e si riescano a definire i fondi perequativi. In ogni caso dobbiamo essere dei pacifici guerrieri, aperti al dialogo, ma armati e pronti a combattere". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca facendo riferimento alla recente riunione con il ministro per l'autonomia e le dichiarazioni dei governatori di Lombardia e Veneto sulla necessità di chiudere la legge sull'autonomia nel 2023. "Mi pare complicato - ha spiegato De Luca - chiudere in un anno, la tempistica che abbiamo definito con Calderoli è sei mesi di tempo per approvare i Lep uguali per tutti i cittadini italiani. Poi bisogna approvare una legge parlamentare di inquadramento generale del tema dell'autonomia, che ha ricadute su tutte le Regioni. Poi si apre la discussione di merito, quindi mi pare complicato chiudere tutto nel 2023, in ogni caso i punti fermi che abbiamo posto a Calderoli rimangono punti fermi. Se qualcuno immagina di prendere i residui fiscali del Nord e trattenerli nel Nord ci sarà una battaglia durissima e non faremo passare queste decisioni". (Ren)