Ischia: De Luca, mancano decisioni importanti e atti concreti da parte del governo

- Secondo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sull'alluvione di Ischia non si avverte tanto l'assenza del premier Giorgia Meloni sul territorio, ma di decisioni efficaci e importanti: mancano risorse per i residenti sfollati, per le attività economiche interrotte, per la monetizzazione di alloggi non recuperabili. "Quello che mi preoccupa - ha detto il governatore - è la mancanza di decisioni su stanziamenti rilevanti. Non mi pare che ci sia più la giusta attenzione, come era prevedibile, ora che sono passate le prime settimane dopo la tragedia. E' positivo che sia venuta in visita la Santanchè e che stabilisca un rapporto con le categorie economiche. Se da questa visita deriveranno decisioni concrete, esprimeremo un apprezzamento, altrimenti manterremo la valutazione critica. A oggi non registro l'attenzione necessaria dal punto di vista dell'aiuto concreto". "Parliamo di decine di milioni di euro necessari - ha aggiunto De Luca - oggi stiamo affrontando la prima emergenza, la messa in sicurezza di quel pezzo del territorio, poi c'è il problema generale del piano di ricostruzione di Ischia, che non può non prevedere una monetizzazione. Dobbiamo dire senza esitazione che le abitazioni collocate in aree idrogeologicamente pericolose vanno demolite, ma mi rendo conto che è necessario dare un'alternativa anche economica alle famiglie. "C'è bisogno di uno sforzo unitario. La Regione - ha concluso - è pronta a un lavoro di collaborazione con il governo, ma cerchiamo di fare cose concrete e ragionevoli". (Ren)