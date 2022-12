Pd: De Luca, se così meglio una fine con dolore che un dolore senza fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rapporto che c'è tra il congresso del Pd e la realtà della vita è più o meno uguale al rapporto tra una cartomante e l'astrofisica. A oggi non mi pare un congresso, mi pare una liturgia molto codificata: le donne, i giovani, il rinnovamento". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa di fine anno a Palazzo Santa Lucia. "Il più delle volte ci soffermiamo sull'età, sulla carta d'identità: vediamo donne a volte usate come soprammobili, giovani cresciuti vecchi prima di diventare adulti. Una liturgia - ha detto De Luca - che a me pare lontana da un congresso vero. Vedo che è un congresso tra l'altro costruito con regole demenziali da parte di un gruppo dirigente che ho già definito in maniera chiara. Se la situazione resta questa, sono portato a considerare valida una considerazione: meglio una fine con dolore che un dolore senza fine". (Ren)