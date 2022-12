Campania: De Luca a tutto campo, sforzo enorme della Regione. Male governo su sanità e sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha anche rivendicato come un merito dell'amministrazione regionale la manifestazione sulla guerra in Ucraina tenutasi a Napoli a fine ottobre: "In Ucraina - ha sottlineato - è in atto un bagno di sangue, ma nessuno, eccetto il Papa, ha posto un obiettivo chiaro come abbiamo fatto noi con la manifestazione di Napoli, ovvero il cessate il fuoco. Solo dopo arriverà la possibilità di organizzare una conferenza di pace. La nostra è stata una manifestazione con un obiettivo chiaro e partecipata da migliaia di giovani". (segue) (Ren)