Campania: De Luca a tutto campo, sforzo enorme della Regione. Male governo su sanità e sud (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i temi di politica nazionale, Vincenzo De Luca ha espresso tutto il suo disappunto sulla Legge di Bilancio varata dal governo Meloni: pur apprezzando l'attenzione dell'esecutivo alla tenuta dei conti pubblici, il giudizio del governatore campano è durissimo per quanto concerne sanità, trasporti e politiche per il Mezzogiorno. come si fa a non capire che stiamo riducendo gli stanziamenti e che si rischia di dover chiudere i pronto soccorso, anche quelli dei grandi ospedali, perchè non c'è il personale? Non c'è un euro per la sanitè pubblica". "Sta prendendo piede - ha spiegato De Luca - un'altra idea di sanità, simile a quella americana o, forse, a quella lombarda: una sanità fatta di assicurazioni e di procedure che non aiutano la povera gente". Anche sulle politiche per il Mezzogiorno, la valutazione del governatore campano è molto negativa: "Non hanno ancora fatto il riparto dei fondi Sviluppo e coesione destinati per l'80% al Sud. La Campania dovrebbe avere 5,5 miliardi, sono mesi che attendiamo questo riparto e non lo fanno perchè hanno in testa di prendere questi soldi destinati al Sud e spalmarli su tutto il Paese per attenuare i costi energetici, privando di miliardi di euro il Sud. Questo è intollerabile". Quanto all'autonomia differenziata, De Luca si è detto scettico riguardo alla possibilità che essa possa essere realizzata entro il 2023, come richiesto dai governatori lombardo e veneto ed assicurato dal ministro competente Roberto Calderoli, soprattutto alla luce delle difficoltà legate alla definizione dei Lep. (segue) (Ren)