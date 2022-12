Napoli: Silvestro (FI), tasse ai massimi storici. Male Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Manfredi ha fatto un bel regalo di fine anno a tutti i napoletani: gli aumenti di tasse e imposte a danno della città". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. "Come per l'aumento delle tasse per viaggiatori e turisti e l'aumento dell'Irpef a tutti i cittadini. Questo è il risultato della manovra finanziaria approvata nella giornata di ieri dal Consiglio Comunale di Napoli. In questi mesi hanno ricevuto fondi senza però migliorare nessun tipo di servizio offerto. Anzi, sono stati capaci solo di aumentarsi gli stipendi e adesso hanno pensato bene di vessare i loro concittadini portando le tasse al massimo storico", ha commentato Francesco Silvestro. "Con Manfredi continua una brutta stagione politica per la città di Napoli, che può terminare solo con la fine di questa amministrazione", ha concluso.(Ren)