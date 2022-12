Ischia: Santanché, campagna di comunicazione per turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la tragedia, i giornali internazionali scrivevano che “Ischia è sommersa dal fango, è un’isola distrutta. Noi dobbiamo assolutamente contrastare questo tipo di comunicazione. Ci siamo messi a lavorare per preparare una campagna di comunicazione”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanché, in una conferenza stampa ad Ischia. “Vogliamo far capire che Ischia è viva, che a Ischia si può venire”, ha sottolineato Santanché, che ha aggiunto: “L’unica cosa che non ci possiamo permettere è che dopo il dolore enorme ci sia la ferita economica, che l’isola perda il suo core business. Siamo consapevoli che quest’isola ha bisogno che il suo territorio venga messo in sicurezza. Il governo c’è e farà tutto quello che c’è da fare”. Il turismo, secondo il ministro, “deve essere la prima azienda di questa nazione”. Ischia può vincere “solo se i sindaci e tutti gli attori lavorano insieme”, ha concluso. (Rin)