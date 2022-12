Napoli: domani “Terrammore”, live set di Giovanna Panza e Mario Formisano - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 20, presso lo scalone di Montesanto-Quartiere Intelligente, il concerto live "Terrammore", presenta il giornalista Michelangelo Iossa. Ultimo degli eventi in calendario del 'Natale dei Popoli', nell'ambito della rassegna del Comune di Napoli 'Altri Natali', il live set propone i brani dall'album "Terrammore" di Giovanna Panza, prodotto e arrangiato dal genio creativo di Mario Formisano alias 4MX (Almamegretta). Un mix di sonorità, dal reggae/dub all'elettronica alle suggestioni melodiche mediterranee, che trasportano in un' atmosfera sonora ammaliante. Con 'Terrammore", Giovanna Panza ci accompagna, attraverso gli undici brani dell'album, in un viaggio profondo che "parte – spiega l'autrice - da un sentimento di amore e di appartenenza alla propria terra, alla quale spesso si e' costretti a rinunciare, per trovare altrove nuovi equilibri di vita. E' un invito alla comprensione, al sostegno e al rispetto dell'altro". "E' un album intenso - aggiunge Mario Formisano - in cui abbiamo realizzato una fusione di sound, intrecciando linguaggi e sonorità apparentemente lontani, dalla melodia mediterranea, al reggae dub, all'elettronica, trovando una sintesi che supera le etichette". Il concerto sarà preceduto da una visita guidata "Dal Parco dei Quartieri Spagnoli al sistema Scale di Montesanto". Ingresso ore 19.00 Parco dei Quartieri Spagnoli. Ore 20.00 live set "Terrammore" Scalone di Montesanto- QI. Aperitivo libero e consumazioni al Quartiere Intelligente. A cura di: Gente Green; Lo sguardo che Trasforma. Voce: Giovanna Panza; bass, keyboards & sound dubbing: Mario Formisano; Guida: Guido Liotti. (Ren)