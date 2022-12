Campania: test anticovid obbligatori per chi arriva dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Test anticovid obbligatori nell'aeroporto di Capodichino per i passeggeri in arrivo dalla Cina, anche attraverso altri scali nazionali o internazionali: lo ha disposto l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. In caso di positività bisognerà osservare "l'isolamento fiduciario prescritto dalla normativa vigente e sottoporsi a tampone molecolare per ulteriori approfondimenti ed eventuale genotipizzazione". De Luca ha raccomandato ai cittadini di indossare mascherine "negli aeroporti, in tutti i luoghi al chiuso" e dove non sia possibile osservare il distanziamento. (Ren)