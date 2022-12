Napoli: nasce la Casa delle tecnologie emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Napoli, capofila del progetto "Infiniti Mondi", si è aggiudicato il bando "Casa delle Tecnologie Emergenti" (Cte) approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Infiniti Mondi, classificatosi secondo in Italia dopo Bologna su sette progetti approvati e circa 40 presentati, è proposto e coordinato dal comune di Napoli, affiancato nel coordinamento operativo dal Centro di Competenza MedITech, che si occuperà anche di sviluppare la piattaforma tecnologica a supporto della gestione della Cte. Completano il partenariato: Cnr - Ispc, SPICI, CerICT, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università di Napoli L'Orientale, Accademia di Belle Arti di Napoli, Tim, One More Pictures, Cefriel.(Ren)