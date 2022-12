Napoli: consiglio comunale approva aumento tassa d'imbarco da Capodichino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio comunale di Napoli ha approvato l'incremento di 2 euro della tassa d'imbarco aeroportuale. Il sì è arrivato a maggioranza. L'assessore al Bilancio, Pierpaolo Baretta, ha sottolineato che la misura è contenuta nel Patto per Napoli e che nell'accordo ha un valore di 10 milioni di euro annui. "Su sollecitazione di Gesac - ha precisato Baretta - è stata aperta un'interlocuzione con il Governo per valutare possibili condizioni di rinvio dell'aumento della tassa per un biennio". (Ren)