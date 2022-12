© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale della Campania ha deliberato oggi lo stanziamento di 500mila euro per i lavori di ristrutturazione previsti all'interno dello stadio "Maradona" di Napoli, in vista dell'incontro internazionale di calcio tra Italia e Inghilterra in programma il 23 marzo prossimo (Euro 2024). Lo ha reso noto Palazzo Santa Lucia. (Ren)