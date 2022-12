Elezioni Consorzio Sannio Alifano: presentate quattro liste vicine a Coldiretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consegnate nel giorno della Vigilia di Natale le quattro liste di "Terra e Acqua dei Coltivatori", che concorrono alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo del Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, previste domenica 29 gennaio 2023. Le liste corrispondono alle quattro fasce di contribuzione degli associati, che hanno largamente rafforzato la squadra sostenuta dalle federazioni provinciali di Coldiretti Caserta e Benevento, con quasi 600 firme. In attesa della convalida delle liste, i candidati nella prima fascia sono 12, nella seconda 21, nella terza 8 e nella quarta 5. Candidature frutto di un intenso lavoro di relazioni, che ha portato al coinvolgimento di importanti aziende e cooperative agricole sia del casertano che del beneventano. I nomi nelle liste, infatti, rappresentano efficacemente entrambe le aree provinciali in tutte e quattro le fasce. Tra le new entry in prima fascia c'è Marcello Iannotta, già consigliere del Consorzio, e Luigi Bergamin, vicepresidente uscente del Consorzio. La seconda fascia si rafforza con Franco Robbio e Pasquale Di Rosa. In seconda fascia c'è anche l'avvocato Francesco Ventriglia, già vicesindaco di Piedimonte. In quarta fascia si conferma il nome del presidente della più grande cooperativa vitivinicola del Sud, Domizio Pigna, oltre al sindaco di Amorosi Carmine Cacchillo. Più in generale si evidenzia la presenza dei rappresentanti delle grandi aziende agricole, Garofalo, Cirillo, Migliaccio, Russo. (segue) (Ren)