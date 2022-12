Turismo: al via la gara dei nuovi servizi di biglietteria del Parco Archeologico di Ercolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Parco Archeologico di Ercolano parte la gara dei nuovi servizi di biglietteria. Il prossimo 9 gennaio verrà pubblicata la gara che ha l'intento di dotare il Parco di servizi che non si limiteranno alla semplice emissione dei biglietti, ma saranno più aderenti alle esigenze dello scenario internazionale al quale si rivolge l’antica città. Forte la spinta verso la dematerializzazione, ma anche verso la conoscenza dei pubblici, mirando alla flessibilità nelle tipologie di bigliettazione oltre che un deciso ampliamento delle possibilità di venire incontro a gusti ed esigenze dei visitatori per quanto attiene allo shop con l'apertura a nuovi prodotti dal territorio e alla vendita online. Il Parco, con l'affidamento della concessione, si prefigge di migliorare la fruizione culturale, migliorare il livello di personalizzazione dei servizi in funzione delle diverse tipologie di visitatori, creare una sinergia tra i vari servizi offerti all’utenza. "Il parco lancia la gara mirando a rendere i propri servizi sempre più moderni e incentrati sull’utente - ha dichiarato il direttore Francesco Sirano - considero questo un vero traguardo nell’incarico che conduco. Sono impaziente di poter dotare il Parco di servizi sempre più performanti e individualizzati perché si vada incontro alle esigenze e richieste di ognuno dei visitatori che entrano a far parte nella grande famiglia del Parco di Ercolano e che vogliamo sia accolto con sempre più attenzione". Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione integrata dei servizi per il pubblico, che saranno di accoglienza, informazione e orientamento, servizio di visite guidate, servizio di bookshop, servizio di biglietteria. Il bando verrà pubblicato sul sito www.consip.it (Ren)