Napoli: Maresca, dati contabili in peggioramento e servizi sempre più scadenti

- "Abbiamo avuto poco più di 36 ore per l'analisi dei dati. Poiché la relazione dei revisori dei conti è arrivata a tardo pomeriggio del 26 dicembre. E di qui a qualche ora saremo chiamati ad approvare una deliberazione molto delicata per il comune. In particolare chiedo all'assessore Baretta quali siano i provvedimenti assunti a fronte di debiti che ammontano a 4 miliardi e 716 milioni di euro. Debiti che sono di fatto ancora consistenti, come particolarmente alto è ancora il costo del personale". Lo ha detto in una nota Catello Maresca, consigliere comunale di opposizione, nel corso della seduta odierna del Consiglio comunale sull'approvazione del bilancio consolidato. "Tutti i dati contabili sono in peggioramento e quel che è più grave è che i servizi per i cittadini sono sempre più scadenti", ha insistito Maresca. "Rispetto alle prospettive di investimento, anche per i fondi del Pnrr, c'è poi la questione morale. Inoltre - ha aggiunto - riguardo alla cabina di regia istituita in Città Metropolitana abbiamo letto di soggetti nominati che sono coinvolti nello scandalo del Qatargate, sul quale spero che il sindaco intervenga". "Ragioni di opportunità impongono di intervenire per fugare qualsiasi sospetto sul corretto indirizzo e sul buon operato dell'amministrazione su un asset fondamentale per il futuro della città", ha concluso il consigliere. (Ren)