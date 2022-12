Infrastrutture: ministero, accelerazione per 21 opere strategiche per oltre 2 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Ventuno opere strategiche, da Nord a Sud, hanno beneficiato di una accelerazione significativa nel corso del Cipess e su impulso del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini. In totale, si tratta di interventi superiori ai due miliardi di euro (2,38 miliardi): per una buona parte saranno pubblicati i bandi di gara in tempo record, tra la fine dell’anno e gennaio 2023. Si tratta di interventi coinvolti nell’aggiornamento del Contratto di programma Anas. Nel dettaglio, per quanto riguarda la Basilicata, la riqualificazione RA 5 e SS 407 ”Basentana” - Completamento - importo: 366.628.054 euro. Calabria: tronco II: Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga - importo: 262.722.332 euro; manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S.Anna) al Km 241+700 (Sv. Papanice) - importo 39.861.664 euro. Emilia-Romagna: SS.N.67 Adeguamento da Classe al Porto di Ravenna - importo 43.000.000 euro; Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini - importo 22.245.399 euro; Variante di Castelbolognese - importo: 79.172.246 euro. Liguria: Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 “Aurelia” - III Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – III Stralcio funzionale C dallo svincolo di via San Venerio allo svincolo Melara - importo: 105.039.655 euro. Molise: Lotto 0 di collegamento tra Bivio di Pesche al km 181+500 della SS 17 ed il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro - importo: 175.000.000 euro. Piemonte: Collegamento tra l' A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri - Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1 stralcio 1 e stralcio 2 - importo: 384.452.761 euro. Puglia: interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 3 - S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della S.S. n. 673 - importo: 48.204.570 euro; itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria Lavori di completamento funzionale del Lotto III - stralcio II e III - importo: 35.445.239 euro; S.S. 16 "Adriatica" lavori di adeguamento nel tratto compreso tra S.Severo e Foggia - importo: 181.549.990 euro. (segue) (Rin)