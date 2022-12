Amalfi: capodanno con fuochi pirotecnici, folclore, artisti, performer e dj guest (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo lo scoccare della Mezzanotte e lo scambio di auguri per il nuovo anno, lo spettacolo si trasferisce nel cuore di Amalfi, in Piazza Duomo, con la scenografia imponente della Cattedrale di Sant'Andrea e della scala monumentale illuminata, con la performance energica ed inconfondibile di Veronica Simioli e la sua band. È una fusione di stili quella che la cantante partenopea, nota al grande pubblico per la sigla del programma di Rai2 "MadeinSud", proporrà nel suo live show. Un viaggio musicale tra classici della canzone napoletana che incontrano l'R&B, sonorità elettroniche dai beat coinvolgenti che spaziano tra il funky e l'house music degli anni Novanta, per poi ballare fino all'alba con il disco show che sarà animato dalla musica poliedrica del guest Dj Osso, che ha fatto girare i suoi dischi nei più importanti club e nella programmazione musicale di grandi network radiofonici, oggi fondatore di Radio Osso, dai Dj resident Filippo Di Costanzo, Alfonso Liguori, Andrea Pansa e Fabio Anastasio e dal gruppo Amalfi Friends composto da dj amalfitani, molto amati e apprezzati in tutta la Costa d'Amalfi, riusciranno a sorprendere il pubblico nel mash up esplosivo "Ho tanta voglia di '90", con effetti scenici innovativi e giochi di luce per uno spettacolo unico, fino alle prime luci del nuovo giorno. A fare da preview, dal pomeriggio del 31 dicembre, sfilerà per le strade e i vicoli di Amalfi a partire dalle 16.30 la tradizionale banda del Capodanno Folk Amalfitano. (segue) (Ren)