Napoli: Manfredi, in ordine i conti delle partecipate

- "La situazione di bilancio delle partecipate è positiva, non ci sono deficit di bilancio. Tutti i bilanci sono stati presentati, fatta eccezione per alcune municipalizzate che sono in liquidazione da anni''. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del consiglio comunale. "I dati contenuti nel bilancio consolidato - ha evidenziato Manfredi - costituiscono un ulteriore passo nelle politiche di risanamento della situazione finanziaria del comune e nella messa in ordine dei conti che è prerequisito per avere servizi di qualità per i cittadini". "Ci auguriamo - ha aggiunto - che il prossimo anno sia quello della messa a terra dei tanti investimenti che abbiamo recuperato attraverso i fondi del Pnrr e di altri finanziamenti nazionali e regionali". (Ren)